Dolar'da yükseliş devam ediyor: 14,16 TL

Dolar/TL , Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri operasyon sonrasında küresel piyasalardaki endişelerle 13,90 seviyesinin üzerini gördü. Gün içerisinde yüzde 1 yükselişle 14'ü gören dolar kuru en son 21 Aralık günü bu seviyeleri görmüştü.

Küresel piyasalarda riskten kaçışın başlamasıyla Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,4 yükseliş kaydederken 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvilinin faizi de yüzde 1,87 seviyesine geriledi.

Türkiye'nin kredi temerrüt risk primi (CDS) 561 baz puan seviyesine yükselirken 10 yıllık tahvil faizi yüzde 21,9 seviyesinde bulunuyor.

Rusya, Ukrayna'ya askeri operasyon başlattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yer alan Kramatorsk kentinde 2 büyük patlama sesi duyuldu.

Gelen haberler arasında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de de büyük patlama sesleri duyulduğu bilgisi yer aldı.

Biden'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, "Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, Ukrayna'daki durumu bu gece Beyaz Saray'dan izleyeceğini ve ulusal güvenlik ekibinden düzenli güncellemeler alacağının altını çizerek, "Sabah G7 liderleri ile görüşeceğim ve bunun ardından Rusya'nın Ukrayna'ya, küresel barış ve güvenliğe yönelik bu gereksiz saldırganlığı nedeniyle ABD ve müttefiklerinin yanıtını duyurmak için Amerikan halkına hitap edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Bloomberg