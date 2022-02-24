AB'den yaptırım hazırlığı: Rusya hiç görülmemiş bir izolasyon yaşayacak

Ursula von der Leyen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle

Bu paketle, kilit teknolojilere ve pazarlara erişimlerini engelleyerek Rus ekonomisinin stratejik sektörlerini hedefleyeceğiz.

Rusya'nın ekonomik tabanını ve modernleşme kapasitesini zayıflatacağız

Ayrıca, AB'deki Rus varlıklarını donduracağız ve Rus bankalarının Avrupa finans piyasasına erişimini durduracağız.

İlk yaptırım paketinde olduğu gibi, ortaklar ve müttefiklerle yakın ilişki içindeyiz.

Bunlar, Kremlin'in çıkarlarına ve savaşı finanse etme yeteneklerine zarar veriyor.

AB Dış Politikalar Şefi Borell ise, Putin'in bu mantıksız saldırıları durdurması lazım. Şiddet politika amaçlarla kullanılamaz. Rusya hiç görülmemiş bir izolasyon yaşayacak.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın askeri müdahalesi hakkında ortak açıklama yayımladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "eşi görülmemiş saldırganlığı"nın en kuvvetli şekilde kınandığı belirtilen açıklamada, Rusya'ya, derhal saldırganlığı durdurması ve askerlerini çekmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, bugün ilerleyen saatlerde AB Liderler Zirvesi'nin acil ve olağanüstü toplanacağı hatırlatılarak, "liderlerin bu eylemi için Rusya'ya ağır ve ciddi sonuçları olacak yeni yaptırımları" ele alacağı belirtildi.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in Komisyon tarafından son şekli hazırlanan yaptırım paketini zirve toplantısında liderlere sunacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Ukrayna'daki can kayıplarından üzüntü duyulduğu, AB'nin acil insani yardıma hazır olduğu bildirildi.

AB, Ukrayna'ya desteğini yineleyerek siyasi, mali ve insani yardımların süreceğini vurguladı.

AB Komisyonu Rusya yaptırımları için acil toplanıyor

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında bu ülkeye uygulanması beklenen yeni yaptırım paketi konusunda acil toplantı yapacak.

AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, bu akşam Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde Komisyon üyelerinin sabah acil toplantı yapacağını duyurdu.

Mamer, AB Komisyonu'nun akşamki Liderler Zirvesi'ne hazırlık yapacağını bildirdi.

AB'nin yürütme organı olan AB Komisyonu, yaptırımların içeriğini belirliyor ve yaptırım paketini hazırlıyor.

AB Liderler Zirvesi'nde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in hazırladıkları yaptırım paketini, liderlere sunacağı bildirilmişti.

Liderlerin, yaptırım paketinin içeriğini tartışması ve AB Konseyi'nin Rusya'yı hedef alacak bu tedbirleri kısa sürede kabul etmesi bekleniyor.

Öte yandan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in bu sabah yapması planlanan görüşmenin de Rusya'nın askeri müdahalesi sonrasında ertelendiği bildirildi.

Görüşmenin ne zaman yapılacağına dair bilgi verilmedi.