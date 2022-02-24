Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanarak gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Şubat 2022 09:40
Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan B.U'yu yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesine getirildi
FETÖ şüphelisi B.U, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız