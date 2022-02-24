Harekatın ilk bilançosu açıklandı: En az 7 ölü, 9 yaralı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Ukrayna İçişleri Bakanlığı en az 7 kişinin öldüğünü ve 9 kişinin yaralandığını açıkladı. Reuters'ın haberine göre, Ukrayna ordusu, Luhansk bölgesinde 5 Rus uçağının ve bir Rus helikopterinin düşürüldüğünü açıkladı. Ancak Rusya, Ukrayna'nın uçaklarını düşürdüğü iddiasını reddetti. Rusya destekli ayrılıkçılar, Luhansk bölgesinde iki Ukrayna uçağı düşürdüğünü bildirdi.
Kaynak : NTV
Eklenme : 24 Şubat 2022 10:15
Rusya Lideri Vladimir Putin, Donbas'a askeri harekat emrini verdi.
Putin, Ukrayna topraklarını işgal etme niyetleri olmadığını belirterek, "Operasyonun amacı sivillerin hayatını korumak" dedi.
Putin ayrıca dışarıdan gelecek müdahalelere karşılık verileceğini de söyledi.
Rus lider Ukrayna askerlerine silah bırakma ve çekilme çağrısı yaptı.
RUSYA YANLISI AYRILIKÇILAR: İKİ UKRAYNA UÇAĞINI DÜŞÜRDÜK
Rusya destekli ayrılıkçılar, Luhansk bölgesinde iki Ukrayna uçağı düşürdüğünü bildirdi.
UKRAYNA'DA EN AZ 7 ÖLÜ 9 YARALI
Ukrayna, Rusya'nın saldırılarında ez 7 kişinin öldüğünü ve 9 kişinin yaralandığını açıkladı.Ukrayna'da savaşın içinde kalan Türkler: Savaşa uyandık Allah yardımcımız olsun Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız