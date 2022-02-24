Ukrayna büyükelçisi görüşme yapmak üzere Dışişleri Bakanlığı'na gitti
Ukrayna'nın Ankara büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türkiye'den Rusya'ya karşı yaptırım uygulamasını istedi ve Rus gemilerine Boğazlar'dan geçişin kapatılması çağrısı yaptı. Öte yandan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, görüşme yapmak üzere Dışişleri Bakanlığı'na gitti
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Şubat 2022 11:35
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, görüşme yapmak üzere Dışişleri Bakanlığı'na gitti.
Büyükelçi, Rus uçaklarına Türkiye hava sahasının kapatılmasını da istedi ve "Savaştayız" açıklaması yaptı.
"Nükleer silah sahibi bir devlet ilk kez açık savaş başlattı." diyen Bodnar, Ukrayna'ya yardım edilmesini istiyoruz, savunma kaynaklı askeri yardım istiyoruz. Mali yardım istiyoruz." dedi.
Bodnar, Rusya'ya karşı yaptırım çağrısı da yaparak, "Rus iş dünyasının hisselerine el koyulmasını istiyoruz" dedi.
Büyükelçi, "Umuyoruz ki Türk halkı, Ukrayna'nın bu haklı davasını destekleyecektir" şeklinde konuştu.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız