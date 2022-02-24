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Emekli imam felçli eşine sevgi ve özenle bakıyor

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Hüseyin Kılıç:- "İyi günden ziyade kötü günde beraber olunması gerekiyor. Allah sağlığımı verdiği müddetçe eşime bakmak istiyorum"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Şubat 2022 12:23
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CİHAN OKUR - Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki emekli imam Hüseyin Kılıç, geçirdiği felç nedeniyle 4 yıldır yatağa bağımlı yaşayan 48 yıllık eşine özenle bakıyor.

Geçirdiği felç nedeniyle 4 yıldır yürüyemeyen ve konuşma güçlüğü çeken 73 yaşındaki eşi Hanım Kılıç ile adeta bebek gibi ilgilenen Hüseyin Kılıç, her sabah eşinin kahvaltısını hazırlıyor, bakımını yapıp diğer günlük ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kılıç, AA muhabirine, eşiyle görücü usulü evlendiğini ve 3 çocukları olduğunu söyledi.

Evliliklerinin saygı ve sevgi çerçevesinde geçtiğini vurgulayan Kılıç, "Allah ondan razı olsun. Bana karşı hep saygılı davrandı, 5 vakit camiye gidiyordum namaz kıldırmaya, evden çıkarken yolcu ediyordu beni, eve girerken karşılıyordu. Eski günlerimizi çok özlüyorum, çok güzel hayatımız geçti. O bana iyi davranınca ben de ona göre davranıyordum, hiç küs kalmıyorduk." ifadelerini kullandı.

- "Allah eşimin duasıyla bana kolaylık veriyor"

Eşinin iyileşmesi için çok çaba sarf ettiğini ama çare bulunamadığını anlatan Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sabah kalkıyoruz, kahvaltıyı hazırlıyorum, ilaçlarını içiriyorum. Daha sonra temizlik yapıyorum, Kur'an-ı Kerim okuyorum, o dinliyor. Günlerimiz böyle geçiyor. Hiç sıkıntısız yapıyorum ben bunları. Allah öyle kolaylık verdi bana. Dışarıdan göründüğü gibi değil yani. Eskiden böyle eşine bakanları gördüğümde bana öyle zor geliyordu ki... Başıma gelince hiç de zor gelmiyor şimdi, rahatlıkla yapıyorum. Allah eşimin duasıyla bana kolaylık veriyor galiba. Hala bana dua eder, Allah razı olsun."

Eşinin her ihtiyacını karşılamaya çalıştığını dile getiren Kılıç, "İyi günde de beraberiz, kötü günde de. İyi günden ziyade kötü günde beraber olunması gerekiyor. Allah sağlığımı verdiği müddetçe eşime bakmak istiyorum. Kendime dert etmiyorum bunu, kimseye de bir sıkıntım olmaz çok şükür." dedi.

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