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'Bitcoin Safiye' ve eşinin 135'er yıla kadar hapsi istendi

Aydın'da kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 Bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla Bursa'da 19 Kasım 2019 tarihinde yakalanan ve 4 ay tutuklu kaldıktan sonra elektronik kelepçeyle serbest kalan Safiye Gökçe Yüce (42) ve eşi Oğuzhan Yüce (47) hakkında Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, Safiye Gökçe Yüce ve eşi için toplam 135'er yıl hapis cezası istendi

Kaynak : DHA
Eklenme : 24 Şubat 2022 12:48
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'Bitcoin Safiye' ve eşinin 135'er yıla kadar hapsi istendi

Adana'da yaşayan Safiye Gökçe Yüce, yaklaşık 5 yıl önce eşi Oğuzhan Yüce'nin bir jeotermal enerji santralinde elektrik mühendisi olarak göreve başlaması üzerine Aydın'a taşındı. Burada eşiyle birlikte taşeron şirket kuran Safiye Gökçe Yüce, JES şirketlerine işçi bulmaya başladı. Bu sırada Aydın Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne giden Safiye Gökçe Yüce, iddiaya göre tanıştığı bir doktora kendisini, 'ekonomist-broker' olarak tanıttı. Doktora yatırımını kripto para birimi Bitcoin'e yapmasını söyledi. İkna olan doktordan adına Bitcoin almak üzere para aldı. Bir süre sonra kar payı verdiği doktora, kendisine yeni müşteriler bulmasını, bunun üzerinden de kar payı ödeyeceğini vadetti. Böylelikle saadet zinciri benzeri bir yapı oluşturan Safiye Gökçe Yüce, kısa sürede hemşireden, polise kadar çok sayıda meslek grubundan 40 kişiye ulaştı.

TELEFONLARI AÇMAYINCA DOLANDIRILDIKLARINI ANLADILAR

Safiye Gökçe Yüce, Bitcoin almak için para topladığı bu kişilere 2 yıl boyunca kar payı ödedi. Para aldığı kişilere, kurdukları şirketin arkasında JES firması bulunduğunu, yeğeninin ise Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) görevli olduğunu söyleyen Safiye Gökçe Yüce, 23 Ağustos 2019 tarihinde ortadan kayboldu. Safiye Gökçe Yüce'nin, telefonlarını açmaması üzerine dolandırıldıklarını anlayan mağdurlardan 27'si avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Safiye Gökçe Yüce'nin hesapları incelemeye alındı. Kripto para hesaplarında toplam 8 bin 300 Bitcoin olduğu ve bu sayının giderek arttığı belirlendi. Mağdurların 'Bitcoin Safiye' adını taktığı Safiye Gökçe Yüce'nin birlikte hareket ettiği kişilerle web sitesi kurduğu, buradan da bazı kişileri ağına düşürdüğü, bir süre sonra da siteyi kapatıp, ortadan kaybolduğu anlaşıldı. Safiye Gökçe Yüce'nin Aydın'da 40 kişiyi 600 Bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon lira dolandırdığı belirlendi. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Safiye Gökçe Yüce'nin polis ve mağdurlar peşindeyken alkollü restoranda eğlendiğini gösteren görüntüler ortaya çıktı.

OTOYOL GİŞELERİNDE YAKALANDI

'Bitcoin Safiye' her yerde aranırken bir ihbar, Bursa polisini harekete geçirdi. İhbar üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze-Orhangazi-İzmir kara yolu Bursa gişelerinde 8 Kasım 2019 tarihinde, saat 03.00 sıralarında araçla giriş yapan Safiye Gökçe Yüce, polis ekiplerince durdurulup, gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Safiye Gökçe Yüce, işlemlerinin ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı. Aydın'a getirilen Safiye Gökçe Yüce, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Safiye Gökçe Yüce 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra 10 Mart 2020 tarihinde yurt dışına çıkış yasağı konularak elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı. 1 yıl sonra elektronik kelepçe çıkarıldı.

28 AY SONRA İDDİANAME HAZIRLANDI

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Safiye Gökçe Yüce ve eşi Oğuzhan Yüce hakkında dolandırıcılık suçundan 27 kez ayrı ayrı 1 yıldan 5 yıla kadar toplam 135'er yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame Aydın 8. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, şikayetçi olan 27 mağdur ile sanıklar Safiye Gökçe Yüce ve eşi Oğuzhan Yüce'nin uzlaşma yolunun açık olduğu belirtildi.

İDDİANAMEDE MAĞDURLARIN İFADELERİ DE YER ALDI

İddianamede mağdur ve sanıkların ifadelerine de yer verildi. Mağdurlardan hemşire Zerrin Sertdemir ifadesinde, ""Eşim 2018 yılı ağustos ayında dükkan satışından eline geçen 500 bin TL parayı hesabından Safiye'ye gönderdi. Miras olarak gelen 500 bin TL parayı da Safiye'nin banka hesaplarında yüksek tutar giriş çıkış işlemleri olması nedeni ile istemi doğrultusunda Safiye'nin evine gidip elden verdik. 2019 yılı mayıs ayında araba satışından gelen 25 bin TL parayı da Safiye'nin eşi Oğuzhan Yüce'ye evinin önünde verdik. Ayrıca parayı verdiğimizi telefonla Safiye'ye de bildirdik. Şikayetçiyiz" dedi.

Taksi şoförü İbrahim Çalışkan da, ifadesinde, "Safiye Gökçen Yüce yaklaşık iki yıl önce yolcu olarak otomobilime bindi ve bu yolla tanıştık. Safiye devamlı telefonu ile uğraşıyordu, bu işten para kazanan isimleri duyunca heveslendim. Hatırlamadığım bir tarihte elden 60 bin TL verdim. 2019 Eylül ayında 185 bin TL parayı yine elden verdim. Hesabımdan toplam 183 bin 410 TL parayı Safiye'nin hangi bankalara ait olduğunu bilmediğim hesaplarına gönderdim. Çeşitli tarihlerde ana para karı olarak 145 bin 753 TL parayı bana ait hesaba gönderdi. Safiye'ye verdiğim 343 bin TL'nin 111 bin TL'sini geri alamadım şikayetçiyim" dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Safiye Gökçe Yüce ifadesinde, "2019 yılı nisan ayında Bitcoin 30 bin TL'ye çıkınca kar ettik. Yükselmeyi fırsat bilerek TL'ye döndük. Bu fiyat üzerinden Bitcoin aldık. 45 bin TL'den satış yaptık. Sonrasında Bitcoin 70 - 80 bin TL'ye kadar çıktı zarar ettik. Bu sırada bana para verenler de kar payı istedi. Ana paradan Bitcoin bozdurarak vatandaşların ana parasını ödemek istedik. Bir kısım parayı bu şekilde ödedim. Ben de bu işten 250 bin TL zarar ettim. Yaptığımız işte Bitcoin kuru aşırı yükseliş ve düşüşüne bağlı olarak gerçekleştirdiğimiz bir işlem oldu. Kimseyi parasını işletmek için ikna etmedik. Taahhütte bulunmadık. İşlemleri bir platform üzerinden yaptık. İşlemleri bu hesap üzerinden kontrol edebildik. Atılı suçlamayı kabul etmiyoruz" dedi.

'EŞİM ADINA KİMSEDEN PARA ALMADIM'

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Şüpheli Oğuzhan Yüce'nin ifadesi de iddianamede şöyle yer aldı:

"Eşim Safiye Gökçen Yüce ile 3 yıl önce taşınıp Aydın'a yerleştik. Makine mühendisiyim. Eşim adına tescilli şirket var. Eşim 'Aliş' isminde bir kuzeni olduğunu ve MİT görevlisi olduğunu ancak Elbistan Termik Santralinde çalıştığını söyledi. Bu kişi eve hiç gelmedi. Eşimin başka insanlardan Bitcoin almak için para aldığını bilmiyordum. Kimlerle birlikte bu işi yaptığını bilmiyorum. Aldığı paralardan haberim olmadı. İddia edildiği gibi eşim adına hiç kimseden para almadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."

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