Iğdır Belediyesi içme suyunda KDV'ye ek yüzde 7 indirim daha uyguladı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, içme suyu fiyatlarının düşürülmesi için talimat verdi.

Bunu göre, daha önce suda yapılan yüzde 7 oranındaki KDV indirimine ek, yüzde 7 indirim daha uygulandı.

Son indirimle kentteki içme suyunda toplam yüzde 14 oranında indirim yapıldı.