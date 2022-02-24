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İzmir'de ekmeğin gramajı düştü, fiyatı arttı

İzmir'de, 230 gramı 2,5 liradan satılan ekmeğe bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. 210 grama düşürülen ekmeğin yeni fiyatı 3 TL oldu.

Kaynak : DHA
Eklenme : 24 Şubat 2022 13:26
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İzmir'de geçen yım kasım ayında İzmir Ticaret Odası'nın kararıyla 230 gram ekmeğin fiyatı, 2,5 liraya çıkarıldı. Ancak artan maliyetler nedeniyle ekmeğe, 3 ay sonra tekrar zam talebi geldi. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Ekmek ve Unlu Mamuller Grubu, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin birer temsilcisinden oluşan komisyonda ekmek fiyatına artış talebi görüşüldü. Dün alınan kararla 210 gram ekmek bugünden itibaren geçerli olmak üzere 3 TL oldu.

İzmir Ticaret Odası Ekmek ve Unlu Mamuller Grubu Meclis Üyesi Hüseyin Sağır, "Bugünden itibaren 210 gram ekmek 3 liradan satılacak. Ek girdi maliyetleri 3 ayda yüzde 55 arttı. Biz ise yüzde 30 zam yaptık. Bugünleri inşallah atlatacağız. Zammı yapmaktan dolayı üzülüyoruz. Zam olmadan birkaç yıl gitsin ama şartlar bunu gerektiriyor, mecbur ediyor. Bizim yapacağımız ekmeği israf etmemek. Esnafımız satacağı kadar alsın, vatandaşımız tüketeceği kadar. Hayırlı olsun" dedi. Evli ve 3 çocuk babası 30 yıllık fırın işletmecisi Seyithan Atıcı (40), "Maliyetler arttı. Zam gerekliydi. Esnaf zamla biraz rahatlayacak. Vatandaş her şeyin farkında. Anlayışla karşılayacaktır. Ekmeğin 3 lira olması normal" dedi.

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