Dışişleri'nden Ukrayna açıklaması: Askeri operasyon kabul edilemez
Dışişleri Bakanlığı: Askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Şubat 2022 14:12
Açıklamada, "Ülkelerin toprak bütünlükleri ve egemenliklerine saygı duyulması gerektiğine inanan Türkiye, sınırların silah yoluyla değiştirilmesine karşıdır.
Rusya Federasyonu'nu da bu haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz" denildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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