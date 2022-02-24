FETÖ hükümlüsü eski asker Manisa'da yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı davadan kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski jandarma astsubay, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Şubat 2022 14:22
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, firari hükümlüleri yakalamak için ilçenin kırsal mahallelerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla açılan dava nedeniyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski jandarma astsubay A.G. (27) yakalandı.
Jandarma ekipleri farklı suçlardan hüküm giymiş Ö.T'yi (46) de yakalayarak cezaevine gönderdi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız