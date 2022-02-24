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FETÖ hükümlüsü eski asker Manisa'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı davadan kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski jandarma astsubay, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Şubat 2022 14:22
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FETÖ hükümlüsü eski asker Manisa'da yakalandı

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, firari hükümlüleri yakalamak için ilçenin kırsal mahallelerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla açılan dava nedeniyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski jandarma astsubay A.G. (27) yakalandı.

Jandarma ekipleri farklı suçlardan hüküm giymiş Ö.T'yi (46) de yakalayarak cezaevine gönderdi.

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