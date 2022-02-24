'Ukrayna'da herkesin can güvenliğinin sağlanması için üzerimize düşeni yapacağız'
Erdoğan: Ukrayna'da yaşayan herkesin can güvenliğinin sağlanması için üzerimize düşeni yapacağız. Askeri operasyonu kabul edilemez buluyor ve reddediyoruz. Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım; bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Şubat 2022 14:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği heyetine hitap ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Ukrayna'da yaşayan herkesin can güvenliğinin sağlanmaı için üzerimize düşeni yapacağız. Askeri operasyonu kabul edilemez buluyor ve reddediyoruz. Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım; bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir.
Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi desteklediğini, biraz önce görüştüğüm Zelenskiy'e de ifade ettim.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız