Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan iki FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi iki kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Şubat 2022 14:57
Güvenlik güçleri Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri M.B. ve D.A'yı yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan istinafta dosya kayıtlarının olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız