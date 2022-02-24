'Dur' ihtarına uymayıp polise çarpan araçtaki 3 kişi tutuklandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp kaçarken polis memuruna çarparak yaralayan araçtaki 3 kişi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Şubat 2022 16:23
22 Şubat'ta Hastane Mahallesi Olgun Sokak'ta uygulama yapan polis ekipleri K.Y'nin (27) kullandığı 55 ACC 684 plakalı otomobili durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan sürücü, bir polis memuruna çarparak uygulama noktasından kaçtı.
Çeşitli yerlerinden yaralanan polis memuru, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, K.Y. ile araçta bulunan S.A.D. (22) ve A.D'yi (23) yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "görevli memuru kasten yaralama" suçundan tutuklandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız