Bakanlıktan Ukrayna krizi açıklaması: Piyasadaki oynaklığa dikkat!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya askeri müdahalesi kapsamındaki gelişmelerin yakından izlendiğini belirterek, "Uluslararası finansal piyasalarda bu gerginliğin neden olduğu oynaklıklara karşı vatandaşlarımızın Türk lirası ve Türk lirası cinsi varlıklara olan güveninin devam etmesinin ve riskli pozisyonlar almaktan kaçınmalarının her açıdan önemli olduğu değerlendirilmektedir." açıklaması yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi kapsamındaki gelişmelerin yakından izlendiği ifade edildi.

"Uluslararası alanda yaşanan bu gelişmelerin olası ekonomik ve finansal etkileri tarım, turizm, dış ticaret, enerji ve müteahhitlik dahil her boyutuyla, Bakanlığımızca ve ilgili bakanlıklarla istişare içinde takip edilmektedir. Şimdiye kadar olduğu gibi bu süreçte de gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır." denilen açıklamada, Türkiye ekonomisinin, sağlam temelleriyle, geçen dönemde birçok iç ve dış şoku bertaraf ettiği vurgulandı.

Üretimi, ihracatı, yatırımları ve istihdamı önceleyen, dengeli ve istikrarlı büyümeyi odağına alan Türkiye Ekonomi Modeli'yle atılan adımlar sayesinde ülkenin zorluklara karşı dayanıklılığının daha da güçlendirildiğine işaret edilen açıklamada, yakın zamanda manipülatif söylemlere itimat ederek oldukça riskli pozisyonlar alan vatandaşların önemli mali kayıplarla karşı karşıya kaldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son iki ayda Türk lirasını güçlendirmek için önemli politikalar uygulamaya konulmuş ve bu konuda başarılı olunmuştur. Bu çerçevede, uluslararası finansal piyasalarda bu gerginliğin neden olduğu oynaklıklara karşı vatandaşlarımızın Türk lirası ve Türk lirası cinsi varlıklara olan güveninin devam etmesinin ve riskli pozisyonlar almaktan kaçınmalarının her açıdan önemli olduğu değerlendirilmektedir."