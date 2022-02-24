Karadeniz'de Türk iş insanına ait gemiye bomba isabet etti
Denizcilik Genel Müdürlüğü: "Odessa açıklarında Marshall Adaları bayraklı Türk sahipli Yasa Jüpiter gemisine bomba isabet ettiği bilgisi üzerine yapılan görüşmede geminin yardım talebi olmadığı, Romanya kara sularına intikal halinde olduğu, can kaybı olmadığı ve güvende olduğu öğrenilmiştir."
Denizcilik Genel Müdürlüğü, Odessa açıklarında Marshall Adaları bayraklı Türk sahipli Yasa Jupıter gemisinin yardım talebi olmadığını, Romanya kara sularına intikal ettiğini ve güvende olduğunu bildirdi.
Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:
"Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine (AAKKM) gelen Odessa açıklarında Marshall Adaları bayraklı Türk sahipli Yasa Jupıter gemisine bomba isabet ettiği bilgisi üzerine, yapılan görüşmede geminin yardım talebi olmadığı, Romanya kara sularına intikal halinde olduğu, can kaybı olmadığı ve güvende olduğu öğrenilmiştir."
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AAKKMye gelen Odessa açıklarında MARSHALL ADALARI bayraklı Türk sahipli YASA JUPITER gemisine bomba isabet ettiği bilgisi üzerine, yapılan görüşmede geminin yardım talebi olmadığı, Romanya kara sularına intikal halinde olduğu, can kaybı olmadığı ve güvende olduğu öğrenilmiştir. pic.twitter.com/9nwWAAXWYmDENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) February 24, 2022