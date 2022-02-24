BİK Genel Müdürü'nden Erdoğan'a basın sektörü adına teşekkür

Duran, Resmi İlan Fiyat Tarifesinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanması üzerine bir mesaj paylaştı.

Mesajında, dünyanın ve Türkiye'nin zor zamanlardan geçtiği bu günlerde, pandemi başta olmak üzere yaşanan olumsuz gelişmelerden en çok etkilenen sektörler arasında basın sektörünün yer aldığını vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

''Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde devletimizin atmış olduğu kararlı adımlarla başarılı bir mücadele örneği sergilediğimiz bu zor dönemde gazeteler ve gazete çalışanları için çok sayıda destek paketi hazırlayarak, sektörün nefes almasını sağladık. Genel Kurulumuz tarafından teklif edilen resmi ilan fiyat tarifesinin kabulüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayınlandı. Resmi ilan fiyat tarifesi, günlük fiili satış ortalaması 50 bin adedin altındaki gazeteler için 35 TL'ye, diğer gazeteler için ise 63 TL'ye yükseltildi. Fiyat tarifesindeki bu önemli artış, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yerel basına, basın özgürlüğüne ve sektörün gelişmesi adına verdiği desteği göstermektedir. Yeni resmi ilan fiyat tarifesinin sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte, başta teklifimizi onaylayan Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a, desteklerini bizden esirgemeyen İletişim Başkanı'mız Prof. Dr. Fahrettin Altun'a ve kararda emeği geçen Genel Kurul üyelerimize şükranlarımı arz ediyorum."