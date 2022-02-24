Ak Partili Çelik: Montrö ile ilgili hazırlıklar yerine getirildi



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası toplanan AK Parti MKYK toplantısı son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bu işgali tümüyle reddediyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu en başından beri söylüyoruz. Ukrayna'dan ve Rusya'dan vazgeçmek istemeyiz demişti Cumhurbaşkanımız. NATO yerleşik kuralları çerçevesinde hareket edecektir. Kırım tatarı kardeşlerimizle yakından ilgiliyiz.

Ukrayna'daki vatandaşlarımızla yakın bir temas içindeyiz. Oradaki devlet görelilerimiz vatandaşlarımızın hizmetindedir.

Bir yandan NATO, Rusya, Ukrayna ile ilişkilerimiz var. Türkiye bir NATO müttefiki olarak bu güne kadar yapıcı bir tutum sergiledi ve bu böyle devam edecektir. Rusya'nın bu saldırgan tutumundan vazgeçmesi için diplomatik ilişkileri devam ettirmeyi sürdüreceğiz.

Karadeniz'in güvenliği konusu kapsamlı bir şekilde değerlendiriliyor. Bu çerçecevede Türkiye üzerine düşeni yapmaya devam edecek. Montrö Sözleşmesi'nin bu tip bir durumda Türkiye'nin kararları açısından ne anlama geldiği ile ilgili devlet kurumları tüm senaryoları çalıştı.

Önümüze gelebilecek çeşitli durumlarla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Hukuki ve diplomatik hazırlıklar tam olarak yerine getirildi. Türkiye Montrö'nün objektif hükümlerini uygulayacaktır.

Şu anda bütün yoğunluştuğumuz aşamalardan ilki; Bu çatışma nasıl durdurulabilir, ikincisi de Türkiye'ye olası etkilerinin ele alındığı bir çerçevedir.