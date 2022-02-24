Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne katılacak.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 24 Şubat 2022 22:03
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna'daki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumunu görüşmek üzere yarın 17.00'de telekonferans yoluyla bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı NATO Olağanüstü Zirvesi'nde liderler, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeleri ele alacak.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız