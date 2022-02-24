Karadeniz'de Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 2'ye çıkartıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesinin 2'ye çıkartıldığını açıkladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 24 Şubat 2022 23:42
Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Karadeniz'deki güncel gelişmeler dikkate alınarak, Azak Denizi limanları ile Ukrayna ve Rusya Federasyonu'nun Karadeniz limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 2'ye çıkartılmıştır. Acil durumlar için" denildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız