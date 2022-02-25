25 Şubat 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
25 Şubat 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Şubat 2022 00:05
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Baş müfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince iş Müfettişleri Fatih UĞURLU, Halis BAŞOL, Hakan ÜNAL ve Selahattin ALTUN atanmıştır.
24 Şubat 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/47
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Vergi Baş müfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince ekli listede yer alan Vergi Müfettişleri atanmıştır.
24 Şubat 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
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