Sinop'ta katliam gibi kaza! Uçuruma yuvarlandı 4 kişi hayatını kaybetti
Sinop'ta bir otomobilin yoğun sis nedeniyle yoldan çıkarak uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.
Sinop Türkeli'de yoğun sis nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Araçtaki yakınlarından haber alamayan yakınları ise durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Jandarma ekiplerinin araştırmaları sonucu aracın uçuruma yuvarlandığı tespit edilirken bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz ve Belediye Başkanı Veysel Şahin, olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam Yılmaz, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Ekipler, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından hayatını kaybeden Salih Demir, Hasan Kaya, Yılmaz Demir ve Mustafa Demir'in cenazesine ulaştı. 4 kişinin cenazesi Türkeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız