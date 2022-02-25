Kırım-Moskova koridoru açılıyor

Gazetemize konuşan Kulik, Rusya'nın Donbass ile yetinmeyeceğini söyleyerek çarpıcı bir bilgi verdi. İlk saldırı dalgasıyla birlikte Rus hava unsurlarının başkent Kiev'e birkaç kilometre uzaklıktaki Gastomer bölgesine indirme yapmaya çalıştığını söyleyen Kulik, bu eylemin doğrudan yönetim merkezini hedef aldığını belirtti.

KIRIM İLE DONBASS BİRLEŞECEK

Sabah yoğun bir gürültü ve ardından patlamalarla irkildiklerini anlatan Ukraynalı uzman "Kremlin'in önceliği Donbass-Lugansk bölgeleri ile Kırım'ı birleştirmek. Kırım'ın Cankoy kentinden geçen birlikler Melitopol-Berdiansk-Mariupol hattına saldırdı. Mariupol'dan Rusya'ya direkt geçiş sağlanması Kırım-Moskova arasında kara koridoru açılması demektir. Bu yolla da Moskova'ya uzanan kara ulaşım koridoru oluşacak. Ukrayna'nın 27 eyaleti arasında yer alan Kırım ve Donbass eyaletlerinin birleştirilmesi ve Rusya'ya bağlanması sonraki siyasi-diplomatik süreçler olacak" dedi.

Donbass'ın nihai hedef olmadığını özellikle vurgulayan Kulik "Rusya'nın hava, kara ve denizden fırlattığı füzeler askeri tesisler yanında Kiev dahil bir çok noktada su, elektrik, gaz dağıtım, gıda ve benzeri lojistik merkezleri ile mobil iletişim noktalarını vurdu. Bu özel bir taktik. Halkı galeyana getirmeyi ve hükümete karşı isyanlar çıkmasını istiyorlar" diye konuştu.

ÖNGÖRÜLEMEZ SÜREÇ

Eski Türkiye Ukrayna Büyükelçisi Ali Bilge Cankorel ise "Artık kimsenin kestiremeyeceği, öngörülemez bir süreç başladı" derken emekli Pilot General Beyazıt Karataş ise "Rusya, 3 ila 7 gün kritik noktaları vuracak. Askeri stratejisini Ukrayna'da hükümeti düşürmek üzerine kuran ve bu plan dahilinde şok saldırı dalgası ile halkta panik oluşturmak isteyen bir Rusya görüntüsü var" şeklinde konuştu.

YILMAZ BİLGEN