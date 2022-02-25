Kiev'de patlama sesleri yeniden başladı!

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu. Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşandı. Dün de Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odesa kentlerinde yerel saatle 04.50'den sonra art arda patlamalar yaşanmıştı.

Özellikle Kiev'de çok sayıda patlama meydana gelirken kentte sirenler çalmıştı. Bazı siviller kenti terk etmeye çalışırken bazıları da metro istasyonları ve evlerinin bodrumlarına sığınmış, banka ve eczane önlerinde kuyruklar oluşmuştu.

Sınır karakolu füzelerle vuruldu, ölü ve yaralılar var

Ukrayna'nın güneydoğusundaki bir sınır karakoluna füze saldırısı düzenlendi. Ukrayna Sınır Muhafız Servisi, bazı güvenlik güçlerinin öldüğünü ve yaralıların da olduğunu aktardı.

Putin'e şahsi yaptırım halen masada

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'da Vladimir Zelenskiy yönetimini devirmeye çalışacağına inandığını söyledi. Blinken, "Putin'in Ukrayna'da yönetimi devirmeye çalıştığına kani misiniz?" şeklindeki soruya, "Onun bunu deneyeceğine ikna olmuş durumdayım." diye yanıt verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e doğrudan yaptırım seçeneğinin de halen masada olduğunu belirten Blinken, Putin'in Ukrayna'nın ötesinde bir NATO ülkesine saldırı yapması durumunda 5. Madde'nin devreye gireceğini sözlerine ekledi.

Rusya'nın kaybı 30'dan fazla tank, 130 zırhlı araç, 7 uçak

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy Rusya'nın ülkesine karşı kayıplarının ilk günde 30'dan fazla tank, yaklaşık 130 zırhlı araç, 7 uçak ve 6 helikopter olarak tahmin edildiğini açıkladı. Zalujnıy, Facebook'tan yaptığı açıklamada, bu zorlu saatler boyunca "düşmanın" ele geçirme planlarına ulaşamadığını bildirdi. Zalujnıy, Ukrayna ordusunun Harkiv, Herson, Sumi, Ahtırku ve Siverske bölgelerinde savaşmaya devam ettiğini aktardı.