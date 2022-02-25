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Emekli imam olan babasını öldürdükten sonra intihar etti

Ankara'da ailesi ile yaşayan ve psikolojik sorunları olan Faruk Çelik (34), emekli imam olan babası Zarif Çelik'i (75) darbederek öldürdükten sonra evin balkonundan atlayarak intihar etti

Eklenme : 25 Şubat 2022 08:20
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Sincan İlçesi Osmanlı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Faruk Çelik, emekli imam olan babası Zarif Çelik'le tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüştü. Babasını darbeden Faruk Çelik, daha sonra kardeşini arayarak "Babama bir şey yaptım, hakkını helal et" dedi.

Faruk Çelik'e ulaşamayan kardeşi, olayı emniyete ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen emniyet ekipleri, darbedilerek öldürülen baba Zarif Çelik'in cansız bedenini buldu. Babasını öldürdükten sonra 5'inci katın balkonundan atlayan Faruk Çelik ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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