Uzman isim açıkladı! Martta maskesiz gezebiliriz

Anayasa Mahkemesi 77 sayılı CBK'nın bir maddesini iptal etti
Anayasa Mahkemesi 77 sayılı CBK'nın bir maddesini iptal etti
Savaşın ikinci gününde altın fiyatları ne durumda?
Savaşın ikinci gününde altın fiyatları ne durumda?
Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmeliği için 4 binin üstünde görüş
Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmeliği için 4 binin üstünde görüş
9 ilde FETÖ operasyonu; 31 şüpheli yakalandı
9 ilde FETÖ operasyonu; 31 şüpheli yakalandı
Benzin ve motorine zam geliyor
Benzin ve motorine zam geliyor
İzmir Milletvekili Çelebi Memleket Partisi'nden istifa etti
İzmir Milletvekili Çelebi Memleket Partisi'nden istifa etti
Rusya: Türkiye'deki gaz fiyatlarında artış olabilir
Rusya: Türkiye'deki gaz fiyatlarında artış olabilir
Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi TBMM'ye sunuldu
Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi TBMM'ye sunuldu
Kiev'de patlama sesleri yeniden başladı!
Kiev'de patlama sesleri yeniden başladı!
Ürün fiyatları hallerde belirlenmeli
Ürün fiyatları hallerde belirlenmeli
AYM'den yeni 'güvenlik soruşturması' hakkında 'iptal' kararı
AYM'den yeni 'güvenlik soruşturması' hakkında 'iptal' kararı
Çavuşoğlu: Rusya'ya Boğazları kapatamayız
Çavuşoğlu: Rusya'ya Boğazları kapatamayız
Sinop'ta katliam gibi kaza! Uçuruma yuvarlandı 4 kişi hayatını kaybetti
Sinop'ta katliam gibi kaza! Uçuruma yuvarlandı 4 kişi hayatını kaybetti
MEB'den 'ölçme değerlendrime merkezleri' hakkında ek ders kararı
MEB'den 'ölçme değerlendrime merkezleri' hakkında ek ders kararı
Yerinde sağlık raporu oluşturulması uygulaması başladı
Yerinde sağlık raporu oluşturulması uygulaması başladı
Hazine'den piyasalarda oynaklık uyarısı ve TL mesajı
Hazine'den piyasalarda oynaklık uyarısı ve TL mesajı
Belediyeye zorla girmek isteyen kişi ayağından vuruldu
Belediyeye zorla girmek isteyen kişi ayağından vuruldu
Tarım ve Orman Bakanlığı: Ülkemizde gıda arzında sıkıntı yok
Tarım ve Orman Bakanlığı: Ülkemizde gıda arzında sıkıntı yok
PTT AŞ, basında yer alan iddialara ilişkin hukuki girişim başlattı
PTT AŞ, basında yer alan iddialara ilişkin hukuki girişim başlattı
Bu iller yabancılara ikamete kapatıldı
Bu iller yabancılara ikamete kapatıldı
Vaka sayıları 80 binin altına geriledi
Vaka sayıları 80 binin altına geriledi
Dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi TL oldu
Dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi TL oldu
Türk markalar Ukrayna mağazalarını kapattı
Türk markalar Ukrayna mağazalarını kapattı
Karadeniz'de Türk iş insanına ait gemiye bomba isabet etti
Karadeniz'de Türk iş insanına ait gemiye bomba isabet etti
Bakan Çavuşoğlu, 9 gün sonra ikinci kez koronavirüse yakalandı
Bakan Çavuşoğlu, 9 gün sonra ikinci kez koronavirüse yakalandı
MB: KDV indiriminin etkisi şubat ve martta yansıyacak
MB: KDV indiriminin etkisi şubat ve martta yansıyacak
Kapalıçarşı'da hareketlilik! Gram altın 900 TL'ye ulaştı
Kapalıçarşı'da hareketlilik! Gram altın 900 TL'ye ulaştı
Ukrayna iki Rus askerini esir aldı
Ukrayna iki Rus askerini esir aldı
Türkiye'nin otomobili TOGG için son 12 aya girildi
Türkiye'nin otomobili TOGG için son 12 aya girildi
'Ukrayna'da herkesin can güvenliğinin sağlanması için üzerimize düşeni yapacağız'
'Ukrayna'da herkesin can güvenliğinin sağlanması için üzerimize düşeni yapacağız'
Ana sayfaHaberler Yaşam

Uzman isim açıkladı! Martta maskesiz gezebiliriz

Türkiye, Kovid-19 ile mücadelede 'Uzakdoğu modelini' gündemine aldı. Maske yasağının Mart ayı itibariyle esnetileceğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Salgın öncesinde Japonya ve Güney Kore gibi Uzakdoğu ülkelerinde yalnızca hasta olanlar maske takarlardı.

Eklenme : 25 Şubat 2022 08:50
Yazdır
Uzman isim açıkladı! Martta maskesiz gezebiliriz

Türkiye'de de buna benzer olarak Mart ayından itibaren hasta olanların maske takacağı bir süreç başlayabilir. Eğer hastalık belirtisi yoksa kronik hastalığı bulunmuyorsa ve 65 yaş üstü değilse maske takma ihtiyacı ortadan kalkabilir" dedi.

INFLUENZADAN DAHA HAFİF GEÇİYOR

Savaşçı, "İngiltere ve ABD örnekleri önümüzde duruyor. Söz konusu ülkelerde birçok Kovid tedbiri esnetildi. Türkiye'de de Omicron'un etkilerini yakından gördük. Aşısızlar yine bu süreçte en büyük sıkıntıyı çekiyor. Yoğun bakımdaki hastaları aşısızlar ve kronik hastalığı olanlar oluşturuyor.

Gelecek ay günlük vaka sayıları 30 binlere inmeye başlayacak. Şu anda sağlık sistemimizi zorlayan hasta yoğunluğu yok ve Omicron varyantı aşılılar için influenzadan daha hafif geçiyor. Omicron varyantının hızlı bulaşmasıyla toplumsal bağışıklığa ulaştık diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

UZAKDOĞU ÜLKELERİ UYGULUYOR

Açık alanlarda maske takılmasının da esnetileceğini belirten Savaşçı, "Çok kalabalık mekanlarda ve toplu taşımada maske kullanımına devam edebiliriz.

Okullarda hastalık belirtileri olan öğrenciler gelmezse eğitim de sekteye uğramadan devam eder. Sınıfların kapatılmasına da gerek kalmayabilir. Salgın öncesinde Japonya ve Güney Kore gibi Uzakdoğu ülkelerinde yalnızca hasta olanlar maske takarlardı.

Türkiye'de de buna benzer olarak Mart ayından itibaren hasta olanların maske takacağı bir süreç başlayabilir. Eğer hastalık belirtisi yoksa kronik hastalığı bulunmuyorsa ve 65 yaş üstü değilse maske takma ihtiyacı ortadan kalkabilir" şeklinde konuştu.

BURAK ÇELİK

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Türkiye'de evlenme ve boşanmalar arttı
Türkiye'de evlenme ve boşanmalar arttı
GSM şirketlerinden Ukrayna'da yaşayan Türklere ücretsiz kullanım
GSM şirketlerinden Ukrayna'da yaşayan Türklere ücretsiz kullanım
Usta oyuncu Ayten Erman hayatını kaybetti
Usta oyuncu Ayten Erman hayatını kaybetti
Haydar Dümen'in sır gibi sakladığı çocuğuna milyonluk miras
Haydar Dümen'in sır gibi sakladığı çocuğuna milyonluk miras
THY'den Belarus, Kişinev ve Rostov uçuşlarıyla ilgili iptal açıklaması
THY'den Belarus, Kişinev ve Rostov uçuşlarıyla ilgili iptal açıklaması
Vaka sayıları 80 binin altına geriledi
Vaka sayıları 80 binin altına geriledi

Bu Habere Tepkiniz

Öğrenciler, üniversitelerde akademik kurullara katılabilir mi?
Öğrenciler, üniversitelerde akademik kurullara katılabilir mi?
Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin temsilcileri akademik kurullara oy hakkı olmaksızın katılabilir!
25 Şubat 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
25 Şubat 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
25 Şubat 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Askerlik süresinin bir kısmını borçlanmanın emeklilik yaşına etkisi ne olur?
Askerlik süresinin bir kısmını borçlanmanın emeklilik yaşına etkisi ne olur?
Askerlik süresinin tamamının borçlanılması zorunlu değildir. Emeklilik yaşına etki edecek bir kısmının borçlanılması yeterli olabilmektedir.
Diyanet Akademisi kuruluyor... Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Diyanet Akademisi kuruluyor... Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Diyanet Akademisi, aday din görevlilerinin mesleki eğitimi ile hizmet içi eğitim faaliyetlerini ve yurt dışından gelen mahallin din görevlilerine yönelik eğitim faaliyetlerini yürütecek. Akademi, Başkanlığın görev alanıyla ilgili araştırma, yayın, konferans, panel, seminer, sempozyum ve benzeri dini, ilmi, sosyal, kültürel etkinlikler, kurs ve sertifika programları düzenleyecek
MEB'in unvan değişikliği uygulamasından mühendisler rahatsız!
MEB'in unvan değişikliği uygulamasından mühendisler rahatsız!
Milli Eğitim Bakanlığı unvan değişikliği sınavında adayları mağdur etti.
KPSS 2022/3 tercih kılavuzu yayımlandı
KPSS 2022/3 tercih kılavuzu yayımlandı
KPSS-2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması
Alt dereceye atanan doçent makam tazminatı alabilir mi?
Alt dereceye atanan doçent makam tazminatı alabilir mi?
Bulunduğu kadrodan daha alt dereceli bir kadroya atanan doktor öğretim üyesi kazanılmış hak aylığı birinci dereceye düşmesi halinde makam tazminatından yararlanabilir.
HAGB alanlar güvenlik görevlisi olabilecek mi? AYM noktayı koydu
HAGB alanlar güvenlik görevlisi olabilecek mi? AYM noktayı koydu
Özel Güvenlik görevlisi olabilmek için çeşitli suçlar ile 1 yıl ve üzeri hapis cezası alanlar, hükmün açıklamasının geri bırakılması kararı alınsa bile güvenlik görevlisi olmasını engelleyen Kanun hükmü iptali için Anayasa Mahkemesine dava açılmıştı. Anayasa ilgili hükmün iptali için açılan davayı esastan reddetti.
Göreve başladıktan sonra rahatsızlığı oluşan memur nasıl emekli olabilir?
Göreve başladıktan sonra rahatsızlığı oluşan memur nasıl emekli olabilir?
Memurluğa başlamadan önce malul sayılmayı gerektirir rahatsızlığı olanlar malullük nedeniyle emekli olamazlar. Bu durum hem 5434 e hem de 5510 a tabi memurlar için geçerlidir. Malulen emekli olabilmek için, rahatsızlığın memurluğa başladıktan sonra ortaya çıkması gerekmektedir.
Direksiyon sınavında öğretmene verilen cezaya iptal kararı
Direksiyon sınavında öğretmene verilen cezaya iptal kararı
Adana Bölge İdare Mahkemesi, direksiyon sınavında öğretmen verilen cezayı, usta öğretici ve kursiyerin ifadesinin alınmamış olması, olayla ilgili görüntü ve fotoğraf olmaması nedeniyle iptal etti.
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022.
Mahkum 12.Bölüm Fragmanı
Mahkum 12.Bölüm Fragmanı
Mahkum 12.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. FOX TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Mahkum dizisinin yeni bölümü 3 Mart Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Sahil Güvenlik Komutanlığı 44 sözleşmeli personel alım ilanı
Sahil Güvenlik Komutanlığı 44 sözleşmeli personel alım ilanı
Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alım ilanı. Son başvuru tarihi 4 mart 2022
İşte illerdeki araç sayısı!
İşte illerdeki araç sayısı!
Türkiye genelinde Ocak ayında 75 bin 829 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 55,2'sini otomobil, yüzde 21,6'sını kamyonet, yüzde 12,6'sını motosiklet, yüzde 4,5'ini kamyon, yüzde 4,5'ini traktör, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.