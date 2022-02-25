Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Rusya'yı yaptırımlarla yenemezsiniz

Moskova'da gazetecilere demeç veren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,

"Tahmin etmek zor ama açıkçası bu uzun bir sürecin başlangıcı. Açıkçası, Rusya devlet başkanı (Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıma) kararını verdiğinde, sanırım bu sürecin uzayacağını anladı"

dedi.

'Yaptırımlar aslında Rus üreticilerin ithalata bağımlılıklarını azaltmasına yardımcı oldu'

Rusya'nın potansiyeli, coğrafyası ve kabiliyetini öne çıkararak her türlü yaptırıma karşı dirençli olduğunu söyleyen Aliyev,

"Bu benim kişisel görüşüm ve Rusya'ya daha önce uygulanan yaptırımlar da bunu kanıtlıyor"

dedi.

Yaptırımların etkisiz olacağı konusunda pozitif olduğunu açıklayan Aliyev,

"Yaptırımlar aslında Rus üreticilerin ithalata bağımlılıklarını azaltmasına yardımcı oldu"

dedi. Batı'nın 'Rus ekonomisine elbette darbe indireceğini' söyleyen Aliyev, Putin'in harekat kararını verirken muhtemelen bunu da hesaba kattığını düşündüğünü ifade etti.