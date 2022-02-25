Yabancı uyruklu bakıcı kadın çalıştığı evde ölü bulundu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yabancı uyruklu kadın, bakıcı olarak çalıştığı evde ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Şubat 2022 09:36
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde bakıcı olarak çalışan Locayeva E. (50), evde hareketsiz halde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen kadının cenazesi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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