Benzin ve motorine zam geliyor
Dolar/TL kurunda ve petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından benzin ve motorin fiyatlarına zam bekleniyor.
Kaynak : NTV
Eklenme : 25 Şubat 2022 09:38
Akaryakıt sektörü temsilcileri tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Benzin grubunda 1,61 TL, motorin grubunda 1,51 TL fiyat artışı beklenmektedir.
Ancak fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilmektedir.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız