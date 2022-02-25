Benzin ve motorine zam geliyor

Akaryakıt sektörü temsilcileri tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Benzin grubunda 1,61 TL, motorin grubunda 1,51 TL fiyat artışı beklenmektedir.

Ancak fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilmektedir.