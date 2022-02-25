'NATO'nun tavrı sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli'
'NATO'nun tavrı sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli'
Şubatta 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 15 bin 140 lira oldu
Şubatta 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 15 bin 140 lira oldu
Rusya: Kimse Ukrayna'yı işgal etmeyi planlamıyor
Rusya: Kimse Ukrayna'yı işgal etmeyi planlamıyor
THY'den Ukrayna seferleri hakkında açıklama
THY'den Ukrayna seferleri hakkında açıklama
Rusya durmuyor, Kiev'de sokak çatışmaları başladı
Rusya durmuyor, Kiev'de sokak çatışmaları başladı
10 yıl önce ölmüştü, Yargıtay meslek hastalığını kabul etti
10 yıl önce ölmüştü, Yargıtay meslek hastalığını kabul etti
Kazançları basit usulde tespit edilen 835 bin esnaf beyanname vermeyecek
Kazançları basit usulde tespit edilen 835 bin esnaf beyanname vermeyecek
Anayasa Mahkemesi 77 sayılı CBK'nın bir maddesini iptal etti
Anayasa Mahkemesi 77 sayılı CBK'nın bir maddesini iptal etti
Savaşın ikinci gününde altın fiyatları ne durumda?
Savaşın ikinci gününde altın fiyatları ne durumda?
Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmeliği için 4 binin üstünde görüş
Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmeliği için 4 binin üstünde görüş
9 ilde FETÖ operasyonu; 31 şüpheli yakalandı
9 ilde FETÖ operasyonu; 31 şüpheli yakalandı
Benzin ve motorine zam geliyor
Benzin ve motorine zam geliyor
İzmir Milletvekili Çelebi Memleket Partisi'nden istifa etti
İzmir Milletvekili Çelebi Memleket Partisi'nden istifa etti
Rusya: Türkiye'deki gaz fiyatlarında artış olabilir
Rusya: Türkiye'deki gaz fiyatlarında artış olabilir
Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi TBMM'ye sunuldu
Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi TBMM'ye sunuldu
Kiev'de patlama sesleri yeniden başladı!
Kiev'de patlama sesleri yeniden başladı!
Ürün fiyatları hallerde belirlenmeli
Ürün fiyatları hallerde belirlenmeli
AYM'den yeni 'güvenlik soruşturması' hakkında 'iptal' kararı
AYM'den yeni 'güvenlik soruşturması' hakkında 'iptal' kararı
Çavuşoğlu: Rusya'ya Boğazları kapatamayız
Çavuşoğlu: Rusya'ya Boğazları kapatamayız
Sinop'ta katliam gibi kaza! Uçuruma yuvarlandı 4 kişi hayatını kaybetti
Sinop'ta katliam gibi kaza! Uçuruma yuvarlandı 4 kişi hayatını kaybetti
MEB'den 'ölçme değerlendrime merkezleri' hakkında ek ders kararı
MEB'den 'ölçme değerlendrime merkezleri' hakkında ek ders kararı
Yerinde sağlık raporu oluşturulması uygulaması başladı
Yerinde sağlık raporu oluşturulması uygulaması başladı
Hazine'den piyasalarda oynaklık uyarısı ve TL mesajı
Hazine'den piyasalarda oynaklık uyarısı ve TL mesajı
Belediyeye zorla girmek isteyen kişi ayağından vuruldu
Belediyeye zorla girmek isteyen kişi ayağından vuruldu
Tarım ve Orman Bakanlığı: Ülkemizde gıda arzında sıkıntı yok
Tarım ve Orman Bakanlığı: Ülkemizde gıda arzında sıkıntı yok
PTT AŞ, basında yer alan iddialara ilişkin hukuki girişim başlattı
PTT AŞ, basında yer alan iddialara ilişkin hukuki girişim başlattı
Bu iller yabancılara ikamete kapatıldı
Bu iller yabancılara ikamete kapatıldı
Vaka sayıları 80 binin altına geriledi
Vaka sayıları 80 binin altına geriledi
Dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi TL oldu
Dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi TL oldu
Türk markalar Ukrayna mağazalarını kapattı
Türk markalar Ukrayna mağazalarını kapattı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Anayasa Mahkemesi 77 sayılı CBK'nın bir maddesini iptal etti

Anayasa Mahkemesi, 29/6/2021 tarihli ve (77) numaralı Ekonomi Koordinasyon Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6. maddesinin Anayasaya aykırı olduğuna karar vererek iptal etti

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 25 Şubat 2022 10:54
Yazdır
Anayasa Mahkemesi 77 sayılı CBK'nın bir maddesini iptal etti

Anayasa Mahkemesi, 29/6/2021 tarihli ve (77) numaralı Ekonomi Koordinasyon Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6. maddesinin Anayasaya aykırı olduğuna karar vererek iptal etti

İptal edilen madde:

Bilgi İsteme

MADDE 6- (1) Kurul, görev alanına giren konularla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından isteme yetkisine sahiptir. Kamu kurum ve kuruluşları, talep edilen bilgi ve belgeyi Kurulun belirleyeceği şekil ve süre içerisinde vermekle yükümlüdür."

Anayasa Mahkemesi: Bu husus kanunla düzenlenmeli

Kurulun görev alanına giren konularla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından istemeye yetkilendirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının talep edilen bilgi ve belgeyi vermeye yükümlü kılınması Kurulun görev ve yetkisine ilişkin bir husus olup bunun Anayasa'nın 123. maddesi uyarınca münhasıran kanunla düzenlenmesi gerekmektedir.

Esas Sayısı: 2021/88

Karar Sayısı: 2021/105

Karar Tarihi: 30/12/2021

R.G.Tarih-Sayısı: 25/2/2022 - 31761

İPTAL DAVASINI AÇAN:

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Engin ALTAY, Özgür ÖZEL, Engin ÖZKOÇ ile birlikte 132 milletvekili

İPTAL DAVASININ KONUSU:

29/6/2021 tarihli ve (77) numaralı Ekonomi Koordinasyon Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6. maddesinin Anayasa'nın 2., 6., 8., 13., 20. ve 104. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebidir.

KAPAT [X]

C. Anayasa'ya Aykırılık Sorunu

15. Dava dilekçesinde konu bakımından yetki yönünden kuralın Anayasa'nın 2., 6., 8., 13. ve 20. maddesine de aykırı olduğu ileri sürülmüş ise de CBK'ya ilişkin konu bakımından yetki kuralları Anayasa'nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasında düzenlendiğinden bu husustaki inceleme anılan fıkra kapsamında yapılacaktır.

16. CBK'nın dava konusu 6. maddesinin birinci cümlesinde Kurulun görev alanına giren konularla ile ilgili olarak gerekli gördüğü bilgi ve belgeleri bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından istemeye yetkili olduğu belirtilmiş, ikinci cümlesinde ise kendilerinden bilgi ve belge istenen kamu kurum ve kuruluşlarının bu bilgi ve belgeleri Kurulun belirleyeceği şekil ve süre içinde vermekle yükümlü oldukları hüküm altına alınmıştır.

17. Anayasa'nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının üçüncü cümlesinde Anayasa'da münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda CBK çıkarılamayacağı hükmüne yer verilmiştir. Anayasa koyucunun bir konunun kanunla düzenlenmesini özel olarak öngörmesi bu alanın münhasıran kanunla düzenlenmesini istediği anlamına gelir. Bu kapsamda Anayasa bir konunun kanunla düzenleneceğini öngörmüşse bu konuda CBK çıkarılamaz. Bununla birlikte Anayasa'da CBK'larla düzenleneceği özel olarak öngörülen konulara ilişkin Anayasa hükümlerinin açıkça izin verdiği hususlarda CBK'larla düzenleme yapılabilir (AYM, E.2019/105, K.2020/30, 12/6/2020, § 19).

18. Anayasa'nın 123. maddesinin birinci fıkrasına göre "İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir." Anayasa'nın anılan maddesinde düzenlenen idarenin kanuniliği ilkesi, idarenin ve organlarının görev ve yetkilerinin kanunla düzenlenmesini gerekli kılar (AYM, E.2013/114, K.2014/184, 4/12/2014, § 136, AYM, E.2012/102, K.2012/207, 27/12/2012). Ancak Anayasa'nın 106. maddesinin on birinci fıkrasında "Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir." denilmek suretiyle bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması yönünden CBK'larla düzenleme yapılmasına açıkça izin verilmiştir.

19. CBK'nın 3. maddesinin (2) numaralı fıkrasında Kurulun Cumhurbaşkanı'nın görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı ve Strateji ve Bütçe Başkanından oluşacağı belirtilmiştir. Anılan CBK'nın 4. maddesinde de ekonomi politikaları alanında genel koordinasyonu sağlamak, ekonomi politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında görev ve sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve eşgüdümü sağlamak ve takip etmek, Türkiye ekonomisi ve küresel ekonomi ile ekonomik istikrar ve kalkınma konularında gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, gerektiğinde politika uygulamalarına yönelik etki analizleri yaptırmak ve alt çalışma grupları oluşturmak Kurulun görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.

20. Kurulun kuruluşu, görevleri ve üye yapısı dikkate alındığında merkezi idare içinde yer alan, kamu tüzel kişiliği bulunmayan ve Cumhurbaşkanlığı veya herhangi bir bakanlık teşkilatına dahil olmayan kendine özgü bir idari birim olduğu anlaşılmaktadır.

21. Anayasa Mahkemesinin 22/1/2020 tarihli ve E.2018/125 ve K.2020/4 sayılı kararında ifade edildiği üzere kamu tüzel kişiliği bulunmayan, herhangi bir bakanlığın merkez veya taşra teşkilatına da dahil olmayan idari bir birimin görev ve yetkilerinin CBK'yla düzenlenmesi Anayasa'nın 106. maddesinin on birinci fıkrasında öngörülen "Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir" şeklindeki kural kapsamında bulunmamaktadır. Ayrıca söz konusu görev ve yetkiler Anayasa'da CBK ile düzenleneceği özel olarak öngörülen diğer konulardan da değildir. Dolayısıyla kamu tüzel kişiliği bulunmayan ve Cumhurbaşkanlığı veya herhangi bir bakanlık teşkilatına dahil olmayan Kurulun görev ve yetkileri Anayasa'da CBK ile düzenleneceği özel olarak öngörülen konulardan değildir.

22. Kurulun görev alanına giren konularla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından istemeye yetkilendirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının talep edilen bilgi ve belgeyi vermeye yükümlü kılınması Kurulun görev ve yetkisine ilişkin bir husus olup bunun Anayasa'nın 123. maddesi uyarınca münhasıran kanunla düzenlenmesi gerekmektedir. Bu itibarla kuralda Anayasa'nın 123. maddesi bağlamında 104. maddesinin on yedinci fıkrasının üçüncü cümlesine aykırı şekilde düzenleme yapıldığı anlaşılmaktadır.

23. Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa'nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının üçüncü cümlesine aykırıdır. İptali gerekir.

Kural, Anayasa'nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının üçüncü cümlesine aykırı görülerek iptal edildiğinden ayrıca aynı fıkranın birinci, ikinci ve dördüncü cümleleri yönünden incelenmemiştir.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
YÖK'te tecrübeli grafik tasarımcısı görevlendirilecek
YÖK'te tecrübeli grafik tasarımcısı görevlendirilecek
Zelenskiy, ülke çapında genel seferberlik ilan edilen kararnameyi imzaladı
Zelenskiy, ülke çapında genel seferberlik ilan edilen kararnameyi imzaladı
Karadeniz'de Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 2'ye çıkartıldı
Karadeniz'de Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 2'ye çıkartıldı
Hazine'den piyasalarda oynaklık uyarısı ve TL mesajı
Hazine'den piyasalarda oynaklık uyarısı ve TL mesajı
Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği yürürlüğe girdi
Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği yürürlüğe girdi
BİK Genel Müdürü'nden Erdoğan'a basın sektörü adına teşekkür
BİK Genel Müdürü'nden Erdoğan'a basın sektörü adına teşekkür

Bu Habere Tepkiniz

Rehber öğretmenlere nöbetçi belleticilik görevi verilebilir mi?
Rehber öğretmenlere nöbetçi belleticilik görevi verilebilir mi?
Belleticilik ve nöbetçi belleticiliğin tanımlarından aralarındaki tek farkın nöbetçi belleticinin gece de belletmenlik görevinin devam ediyor olması ortaya çıkmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı mevzuat güncellemede yavaş davranıyor
Milli Eğitim Bakanlığı mevzuat güncellemede yavaş davranıyor
Milli Eğitim Bakanlığı, Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'da yapılması gereken değişiklikleri hayata geçirmekte geç kalıyor
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Öğrenciler, üniversitelerde akademik kurullara katılabilir mi?
Öğrenciler, üniversitelerde akademik kurullara katılabilir mi?
Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin temsilcileri akademik kurullara oy hakkı olmaksızın katılabilir!
25 Şubat 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
25 Şubat 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
25 Şubat 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Askerlik süresinin bir kısmını borçlanmanın emeklilik yaşına etkisi ne olur?
Askerlik süresinin bir kısmını borçlanmanın emeklilik yaşına etkisi ne olur?
Askerlik süresinin tamamının borçlanılması zorunlu değildir. Emeklilik yaşına etki edecek bir kısmının borçlanılması yeterli olabilmektedir.
Diyanet Akademisi kuruluyor... Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Diyanet Akademisi kuruluyor... Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Diyanet Akademisi, aday din görevlilerinin mesleki eğitimi ile hizmet içi eğitim faaliyetlerini ve yurt dışından gelen mahallin din görevlilerine yönelik eğitim faaliyetlerini yürütecek. Akademi, Başkanlığın görev alanıyla ilgili araştırma, yayın, konferans, panel, seminer, sempozyum ve benzeri dini, ilmi, sosyal, kültürel etkinlikler, kurs ve sertifika programları düzenleyecek
MEB'in unvan değişikliği uygulamasından mühendisler rahatsız!
MEB'in unvan değişikliği uygulamasından mühendisler rahatsız!
Milli Eğitim Bakanlığı unvan değişikliği sınavında adayları mağdur etti.
KPSS 2022/3 tercih kılavuzu yayımlandı
KPSS 2022/3 tercih kılavuzu yayımlandı
KPSS-2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması
Alt dereceye atanan doçent makam tazminatı alabilir mi?
Alt dereceye atanan doçent makam tazminatı alabilir mi?
Bulunduğu kadrodan daha alt dereceli bir kadroya atanan doktor öğretim üyesi kazanılmış hak aylığı birinci dereceye düşmesi halinde makam tazminatından yararlanabilir.
HAGB alanlar güvenlik görevlisi olabilecek mi? AYM noktayı koydu
HAGB alanlar güvenlik görevlisi olabilecek mi? AYM noktayı koydu
Özel Güvenlik görevlisi olabilmek için çeşitli suçlar ile 1 yıl ve üzeri hapis cezası alanlar, hükmün açıklamasının geri bırakılması kararı alınsa bile güvenlik görevlisi olmasını engelleyen Kanun hükmü iptali için Anayasa Mahkemesine dava açılmıştı. Anayasa ilgili hükmün iptali için açılan davayı esastan reddetti.
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022.
Mahkum 12.Bölüm Fragmanı
Mahkum 12.Bölüm Fragmanı
Mahkum 12.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. FOX TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Mahkum dizisinin yeni bölümü 3 Mart Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Sahil Güvenlik Komutanlığı 44 sözleşmeli personel alım ilanı
Sahil Güvenlik Komutanlığı 44 sözleşmeli personel alım ilanı
Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alım ilanı. Son başvuru tarihi 4 mart 2022
İşte illerdeki araç sayısı!
İşte illerdeki araç sayısı!
Türkiye genelinde Ocak ayında 75 bin 829 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 55,2'sini otomobil, yüzde 21,6'sını kamyonet, yüzde 12,6'sını motosiklet, yüzde 4,5'ini kamyon, yüzde 4,5'ini traktör, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.