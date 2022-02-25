Fransa 'radikalleştiği' iddiasıyla bir camiyi daha kapatıyor

HAGB alanlar güvenlik görevlisi olabilecek mi? AYM noktayı koydu

Özel Güvenlik görevlisi olabilmek için çeşitli suçlar ile 1 yıl ve üzeri hapis cezası alanlar, hükmün açıklamasının geri bırakılması kararı alınsa bile güvenlik görevlisi olmasını engelleyen Kanun hükmü iptali için Anayasa Mahkemesine dava açılmıştı. Anayasa ilgili hükmün iptali için açılan davayı esastan reddetti.