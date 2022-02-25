Mersin'de ölü caretta caretta sahile vurdu
Mersin'in Erdemli ilçesinde ölü caretta caretta sahile vurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Şubat 2022 15:32
Ayaş Mahallesi Merdivenlikuyu Plajı'nda yürüyüş yapan Asuman Günel Demirci, sahile ölü caretta caretta vurduğunu gördü.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Erdemli Belediyesi ekipleri, caretta carettayı bulunduğu yerden kaldırdı.
Demirci, gazetecilere, "Neden öldüğünü bilmiyorum ama keşke canlısını görmüş olsaydım. Çok üzüldüm." dedi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız