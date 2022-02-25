Dolar/TL 14,06 seviyelerinde işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,6 üzerinde 14,0388'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 14,0630 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,06 artışla 15,7320'den, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 18,8230'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 97 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 1,1180'den alıcı buluyor.

Analistler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla artan gerilim nedeniyle varlık fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini belirtti.

Güvenli liman arayışının dolar talebini de artırdığını ve doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini kaydeden analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki mücadeleye ilişkin haber akışının döviz kurları üzerinde etkili olmayı sürdürebileceğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt dışında ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile dayanıklı mal siparişleri, Avro Bölgesi'nde ise tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 97,5'in direnç, 96,6 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.