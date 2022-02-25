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Devletin verdiği çatı tazmin parasının yarısını 'fazla' diye iade etti

Kar yağışında evinin çatısı zarar gördüğü için AFAD tarafından 8 bin lira ödeme yapılan Şeyh Şamil Özbal: - "Evdeki hasarı yaptırdım ama 4 bin lira masraf oldu. O yüzden kaymakamlığa dilekçe verdik ve paranın yarısını iade ettik. Devletimiz sağ olsun. Lazım olan kısmını aldık, geri kalan kısmını iadesini yaptık"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Şubat 2022 12:16
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Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki kar yağışında evinin çatısı zarar gören Şeyh Şamil Özbal, AFAD tarafından ödenen zarar tazmin parasının yarısını fazla olduğu gerekçesiyle iade etti.

Kent genelinde 18 Ocak Salı günü etkili olan kar yağışından mülkleri olumsuz etkilenen vatandaşların zararları karşılanıyor.

İslahiye Kaymakamlığınca başlatılan çalışma kapsamında ev, iş yeri ve ahırları zarar gören vatandaşların zararları tespit edildi.

İlçede cep telefonu tamirciliği işi yapan 3 çocuk babası 43 yaşındaki Şeyh Şamil Özbal'a da Cumhuriyet Mahallesi'ndeki oturdukları evin çatısı hasar gördüğü için AFAD tarafından 8 bin lira zarar tazmini ödemesi yapıldı. Ödemenin hasardan fazla olduğunu belirten Özbal, kaymakamlığa sunduğu dilekçeyle paranın yarısını iade etti.

- "Lazım olan kısmını aldık"

Özbal, gazetecilere, kar nedeniyle evinin çatısında hasar oluştuğunu, olaydan sonra da ekiplerin gelerek tutanakla hasarı kayıt altına aldığını hatırlattı.

Daha sonra kendisine 8 bin liralık ödeme yapıldığını anlatan Özbal, "Evdeki hasarı yaptırdım ama 4 bin lira masraf oldu. O yüzden kaymakamlığa dilekçe verdik ve paranın yarısını iade ettik. Devletimiz sağ olsun. Lazım olan kısmını aldık, geri kalan kısmını iadesini yaptık." diye konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise sosyal medya hesabından dilekçeyi, "Bu milletin külüne üflesen altından iman çıkar. İslahiye'de kardan zarar gören hemşehrimiz, AFAD'ın verdiği paranın yarısını iade etti." notuyla paylaştı.

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