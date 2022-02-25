Rusya durmuyor, Kiev'de sokak çatışmaları başladı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu. Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşandı. Dün de Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odesa kentlerinde yerel saatle 04.50'den sonra art arda patlamalar yaşanmıştı. Özellikle Kiev'de çok sayıda patlama meydana gelirken kentte sirenler çalmıştı. Bazı siviller kenti terk etmeye çalışırken bazıları da metro istasyonları ve evlerinin bodrumlarına sığınmış, banka ve eczane önlerinde kuyruklar oluşmuştu. İşte Rusya-Ukrayna savaşından son dakika gelişmeler...

Ukrayna itiraf etti: Rus askerleri Başkant Kiev'de...

Ukraynalı yetkililer, Rus birliklerinin başkent Kiev'e girdiğini doğruladı. Kiev'de hükümet binalarının bulunduğu bölgede çatışma sesleri duyuluyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın Twitter mesajında "düşman" birliklerinin kent merkezindeki parlamento binasına yaklaşık dokuz kilometre mesafedeki Obolon semtinde olduğunu duyurdu. Sosyal medyada Kiev'in doğu bölgesinde Rus tanklarının görüldüğü videolar paylaşıldı.

Rusya, İngiltere'ye hava sahasını kapattı! Molotofla savunun..

İngiltere'nin yaptırımlarına karşılık veren Rusya, hava sahasını aktarma uçuşları dahil İngiltere'ye kapattı. Ukrayna Savunma Bakanlığı halka el yapımı molotofkokteyli hazırlayıp direnmeleri çağrısı yaptı. Rus tankları Kiev'e 10 km mesafedeki Obolon'a doğru ilerliyor.

Rusya Çernobil Nükleer Santrali'ne paraşütçü indiriyor

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Çernobil Nükleer santral alanını korumak için paraşütçü birliği indireceğiz" ifadeleri kullanıldı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov ise "Çernobil Nükleer Güç Santrali'nin bulunduğu alan tamamen kontrolümüz altında, radyasyon seviyesi normal düzeyde" dedi.

Zelensky'nin can güvenliği tehlikeye girerse...

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, "Rusların birinci hedefi benim, ikinci hedefleri eşim ve çocuklarım" dedi. Fransa Savunma Bakanlığı, "Zelenskiy'ye can güvenliğinin tehlikeye girmesi durumda yardım etmeye hazırız" açıklaması yaptı. Rusya'nın yeniden saldırmasıyla alarm seslerinin yükseldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de otellerde kalanlar sığınaklara alındı.

Hava saldırısı geliyor sığınaklara saklanın

Kiev'de yeniden hava saldırısı alarmı verildi, herkesten en yakın sığınağa gitmesi istendi. Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı "Rus ordusu bugün Kiev'in sadece çevre bölgelerine girebilir" açıklaması yaptı.

Ukrayna'da sokak çatışmaları başladı

Ukrayna İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Sumi'de sokak çatışmaları yaşanıyor. Konotop kuşatma altında" bilgisini paylaştı. Ukrayna Hükümet Danışmanı, Rusya'nın planının Kiev'e tanklarla girmek olduğunu söyledi. Ayrıca, "Bugün en zor gün olacak" ifadeleri kullanıldı.