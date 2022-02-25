YÖK'te tecrübeli grafik tasarımcısı görevlendirilecek

Yükseköğretim Kurulunda tam zamanlı görevlendirilmek üzere halen yükseköğretim kurumları bünyesinde çalışan tecrübeli grafik tasarımcıları alınacaktır.

Aranan Özellikler

Halen bir yükseköğretim kurumunda memur, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi veya öğretim üyesi olarak çalışıyor olmak,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında (Bilkent/Ankara) çalışmaya istekli olmak,

En az Önlisans mezunu olmak (memurlar için),

Grafik tasarım alanında en az 3 yıllık deneyime sahip olmak,

MS Office uygulamalarına hakim olmak (Word, Excel, PowerPoint, Outlook ve Teams)

Adobe CC programlarına hakim olmak (özellikle Illustrator, Photoshop ve InDesign),

Basılı ve dijital medya için gerekli grafik ve görsel tasarım bilgilerine sahip olmak (tipografi, renk, sayfa düzeni, vs.)

Ayrıntılara özen gösteren, dikkatli bir yapıya ve özgün tasarım yeteneğine sahip olmak,

Yaratıcı ve yeniliklere açık olmak, proaktif olarak fikir ve öneri geliştirebilmek,

Planlama ve iş takibi becerisine sahip olmak,

Sosyal medya ve dijital mecra uygulamalarını yakından takip edip dijital içerikler üretebilmek,

Tasarım ve teknoloji alanında gelişmelere açık olmak ve kendini yenileyebilmek,

Veri okur yazarı olmak ve veri görselleştirmeye yönelik çözümleri şekillendirme becerisine sahip olmak,

Aynı anda birden fazla projeyi organize etme ve yürütme becerisine sahip olmak,

Sanatsal olarak ilgi çekici tasarımlar oluşturabilmek,

Ekip çalışmasına yatkın, sözlü ve yazılı iletişim becerileri güçlü olmak. İş Tanımı

Kurumun web sitesi, reklam, afiş ve duyuruları, sosyal medya görselleri, infografikler gibi çeşitli ürün ve faaliyetlerin görsel tasarımını yapmak,

Kurumsal iletişim ve kurumsal kimlik çalışmaları yürütmek,