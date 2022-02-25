Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alındı
UEFA, 2021-2022 Şampiyonlar Ligi final maçının, Rusya'nın Saint Petersburg şehri yerine Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacağını açıkladı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 25 Şubat 2022 12:46
UEFA, 2021-2022 Şampiyonlar Ligi final maçının, Rusya'nın Saint Petersburg şehri yerine Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacağını açıkladı.
Şampiyonlar Ligi finali bu yıl St. Petersburg ilinde yapılacaktı. UEFA'ya yapılan baskılar sonucunda Şampiyonlar Ligi finali Paris kentine alındı.
Öte yandan Rusya ve Ukrayna kulüpleri ile milli takımları, iç sahadaki UEFA müsabakalarını tarafsız sahada oynayacak.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız