Milli Savunma Bakanı Akar, İngiliz mevkidaşı ile telefonda görüştü
Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Şubat 2022 13:55
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız