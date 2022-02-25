Akkuyu NGS sahasında görevli bir Rus, iş kazasında öldü

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, dün Akkuyu NGS birinci güç ünitesinin yanında bulunan ön montaj alanında, Rusya uyruklu bir işçinin montajı gerçekleştirilen metal yapının altında kaldığı belirtildi.

Kazada işçinin hayatını kaybettiği, ardından adli sürecin başlatıldığı kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca özel bir komisyon tarafından olayın nedenleri araştırılmaktadır. Soruşturmanın sonuçlarına göre iş planlama ve yürütülmesini ihlal eden ya da olaya sebep olan sorumlularla ilgili gereği yapılacaktır. Akkuyu Nükleer AŞ, merhumun ailesine ve arkadaşlarına en içten başsağlığı dileklerini sunmaktadır. Ailesine gerekli her türlü destek sağlanacaktır."