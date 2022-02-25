22 yaşındaki genç, parkta ölü bulundu
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 22 yaşındaki genç, parkta ölü bulundu
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Şubat 2022 15:48
Beach Park asansör yanında bir kişinin hareketsiz yattığını gören görevliler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kayıp başvuruları üzerinden hayatını kaybeden kişinin kimliğini araştıran polis ekipleri, ölen gencin Doğukan D. olduğunu tespit etti.
Cenaze, inceleme için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız