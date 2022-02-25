MİT ve emniyetten ortak operasyon: 3 DAEŞ'lı terörist yakalandı
MİT ve emniyetin, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesinin çökertilmesine yönelik ortak operasyonunda yabancı uyruklu 3 örgüt mensubu yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Şubat 2022 16:00
MİT ve emniyetin, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesinin çökertilmesine yönelik ortak operasyonunda yabancı uyruklu 3 örgüt mensubu yakalandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız