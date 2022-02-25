AB'den Putin ve Lavrov'a yaptırım
Bir Avrupa Birliği yetkilisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Avrupa'daki varlıklarını dondurma kararı alındığını açıkladı.
Kaynak : TRT
Eklenme : 25 Şubat 2022 16:10
Bir Avrupa Birliği yetkilisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Avrupa'daki varlıklarını dondurma kararı alındığını açıkladı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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