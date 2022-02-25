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Kremlin'den 'müzakere' açıklaması: Minsk'e heyet göndermeye hazırız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile müzakereler için Minsk'e heyet göndermeye hazır olduğunu bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Şubat 2022 16:27
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Kremlin'den 'müzakere' açıklaması: Minsk'e heyet göndermeye hazırız

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in tarafsızlık statüsünü müzakere etmekten yana açıklama yaptığını hatırlattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonun amacını ayrılıkçı yönetimlere yardım etmek, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak olduğunu söylediğini hatırlatan Peskov, bunun aslında tarafsız durumun ayrılmaz bir bileşeni olduğuna dikkati çekti.

Peskov, "Bu kapsamda Zelenskiy'in teklifine cevaben Vladimir Putin, Ukrayna heyetiyle müzakereler için Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Başkanlığı İdaresi temsilcileri düzeyinde Minsk'e bir Rus heyeti göndermeye hazır." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile tarafsızlık statüsünü konuşmaktan korkmadıklarını söylemiş, Putin'e, "Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım." mesajı iletmişti.

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