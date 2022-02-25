Motokurye ile kadın sürücü tekme tokat birbirine girdi
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde motokurye, bir otomobilin kadın sürücüsü ile yol verme meselesinden küfürlü tartışması kavgaya dönüştü. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.
Kaynak : DHA
Eklenme : 25 Şubat 2022 17:10
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde motokurye, bir otomobilin kadın sürücüsü ile yol verme meselesinden tartıştı.
Kırmızı ışıkta duran ve aracından inen kadın sürücü ile motokuryenin küfürlü tartışması kavgaya döndü.
Tekme tokatlı kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız