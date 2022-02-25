Sobadan zehirlenen cami imamı evinde ölü bulundu
Uşak'ın Ulubey ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen imam hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Şubat 2022 18:45
Çardak köyünde imamlık yapan Hasan Balta'nın (35) namaza gelmemesi üzerine köylüler yaşadığı eve gitti.
Balta'ya ulaşılamaması üzerine, durum jandarmaya bildirildi.
Ekipler, imamın evin içerisinde hareketsiz yattığını ve sobadan sızan gaz kokusunun olduğunu tespit etti.
Sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirlediği Balta'nın cenazesini otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız