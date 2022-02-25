Kaçak maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında 2 kişinin kaldığını değerlendiren ekipler çalışma başlattı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Şubat 2022 19:09
Dağbaca mevkisindeki ruhsatsız maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Göçük altında 2 kişinin kaldığını değerlendiren ekipler çalışma başlattı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız