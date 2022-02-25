Ukrayna'daki Türkler tahliye ediliyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının karadan tahliye sürecinin başladığını söyledi.

540 Türk vatandaşının tahliyesinin başladığını duyuran Bakan Çavuşoğlu, şu ana kadar tahliye için başvuru sayısının 2 bin 500 civarında olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, "Yolda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için Kızılay ve AFAD ile görüştük" dedi.