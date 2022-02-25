Ukrayna'daki Türkler tahliye ediliyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kiev'deki 90 kişinin otobüslerle hareket ettiğini açıkladı. Çavuşoğlu, "Yarından itibaren tahliyelerimize hız vereceğiz" dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Şubat 2022 21:19
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının karadan tahliye sürecinin başladığını söyledi.
540 Türk vatandaşının tahliyesinin başladığını duyuran Bakan Çavuşoğlu, şu ana kadar tahliye için başvuru sayısının 2 bin 500 civarında olduğunu söyledi.
Çavuşoğlu, "Yolda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için Kızılay ve AFAD ile görüştük" dedi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız