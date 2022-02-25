ABD'den Rusya'nın Finlandiya ve İsveç tehdidine yanıt

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının "sonuçları olacağı" uyarısında bulundu.

Ülkelerin güvenliklerinin, başka ülkelerin güvenliği pahasına inşa edilmemesi gerektiğini savunan Zaharova, "Finlandiya ve İsveç'in öncelikle bir askeri blok olan NATO'ya katılımı, ülkemizin yanıt vermesini gerektirecek ciddi siyasi-askeri sonuçlara yol açacaktır" ifadesini kullandı.

BD Dışişleri Bakanlığı ise, NATO'ya katılmak isterlerse İsveç ve Finlandiya'ya kapılar açık açıklaması yaptı.