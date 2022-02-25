Rusya şimdi de Finlandiya ve İsveç'i uyardı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının "sonuçları olacağı" uyarısında bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Şubat 2022 20:31
Zaharova, düzenlediği basın toplantısında, Finlandiya ve İsveç'in olası NATO üyeliklerine dair açıklamalarda bulundu.
Ülkelerin güvenliklerinin, başka ülkelerin güvenliği pahasına inşa edilmemesi gerektiğini savunan Zaharova, "Finlandiya ve İsveç'in öncelikle bir askeri blok olan NATO'ya katılımı, ülkemizin yanıt vermesini gerektirecek ciddi siyasi-askeri sonuçlara yol açacaktır." ifadesini kullandıMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız